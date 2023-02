Andre Busse: Moderner Schlager aus Niedersachsen

"Total genial" heißt das Debüt-Album von Andre Busse, dass am 24. Februar erscheint. Zwei Jahre hat der Niedersachse an der CD gearbeitet. Andre Busse schreibt alle Lieder selbst, auch im Tonstudio hält er die Fäden in der Hand. Mit seiner Musik möchte er an die Schlager der 90er-Jahre von Wolfgang Petry, Matthias Reim, Jürgen Drews und Andreas Martin anknüpfen. Sein Ziel sei es, drei Minuten gute Laune zu verbreiten, sagt er. Schließlich ist Andre Busse ein Kind der 90er und mit der ZDF-Hitparade von Uwe Hübner aufgewachsen.

Mit Popstars auf der Live-Bühne

Er stammt aus Duderstadt im Süden Niedersachsens, fängt früh an zu komponieren und verfolgt seinen Traum, Musiker zu werden. Als Gitarrist und Bandleader sammelt er Live-Erfahrung, teilte sich die Bühne mit Stars wie Peter Maffay, Johannes Oerding, Ich+Ich, Silbermond und Karat.

Sein Idol ist der Rocksänger Jon Bon Jovi. Als dieser während der Corona-Zeit 2020 dazu aufruft, für eines seiner Lieder eine zweite Strophe zu schreiben, zögert Andre Busse nicht. Er verfasst einen Text und dreht einen Videoclip. Das virtuelle Duett der beiden Musiker sehen über 120.000 Menschen auf YouTube.

Der Durchbruch bei Stefan Mross

2019 fängt er an, seine selbst geschriebenen Schlager unter eigenem Namen zu veröffentlichen. Im Sommer 2020 tritt er in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross auf - und ist plötzlich einem großen Publikum bekannt. In der TV-Show lernt er die Schlagerpiloten kennen, für die er später einige Lieder schreibt. Auch Fernando Express entscheiden sich für einen seiner Titel, zu hören auf dem Album "Komm, wir feiern das Leben".

Andre Busse ist am Mittwoch, dem 22. Februar, von 11 bis 12 Uhr zu Gast bei NDR Schlager mit Karsten Gross.