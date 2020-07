NDR Plus Service

NDR Plus ist das Schlagerradio für den ganzen Norden mit dem Besten aus mehr als 50 Jahren Schlager-Geschichte. Empfangen können Sie NDR Plus über DAB+, unseren Livestream, die NDR Radio App und über den Satelliten Astra (DVB-S). Sie haben Fragen oder Anregungen zu unserem Programm, wollen Lob oder Kritik loswerden? Sie wollen wissen, wo Sie einen verpassten Beitrag noch einmal nachhören können? Dann kontaktieren Sie uns über das Formular am Ende der Seite oder über den Postweg:

Allgemeiner Kontakt

NDR Plus

- Stichwort -

Rothenbaumchaussee 132

20149 Hamburg



E-Mail: ndrplus@ndr.de

Kontakt bei technischen Anfragen

Norddeutscher Rundfunk

Technische Teilnehmerberatung

Hugh-Greene-Weg 1

22529 Hamburg

Die kostenlose telefonische Hotline für technische Fragen ist montags bis sonntags von 08:00 Uhr bis 21:00 Uhr erreichbar. Die Nummer lautet 0 8000 63 70 99.

Für Email-Anfragen nutzen Sie bitte das folgende Mailformular:

E-Mail per Mailformular

Direkter Kontakt zu NDR Plus