Umfrage: Die Einsamkeit wächst - was hilft? Stand: 01.02.2023 18:46 Uhr Die Einsamkeit in der Bevölkerung wächst, gesellschaftliche Gegenmittel fehlen. In der neuen #NDRfragt-Umfrage wollen wir wissen, wie es um die Einsamkeit im Norden steht - und was helfen könnte.

Viele Menschen fühlen sich einsam - auch wenn sie oft nicht darüber sprechen. Betroffen sind vor allem junge Erwachsene und ältere Menschen. Durch die Isolation während der Corona-Pandemie hat sich Einsamkeit noch weiter verbreitet.

Wie ist das bei Ihnen: Kennen Sie das Gefühl der Einsamkeit? Was macht Sie einsam? Und was meinen Sie: Wie müsste sich unsere Gesellschaft verändern, damit sich Menschen weniger einsam fühlen? Was sollte die Politik in Bewegung setzen? In unserer Umfrage können Sie Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Wir behandeln Ihre Angaben vertraulich. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!

Wenn Sie sich schon bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie per E-Mail eine Einladung zur Umfrage "Die Einsamkeit wächst - was hilft?". Klicken Sie einfach den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten. Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und danach direkt an der aktuellen Umfrage teilnehmen.

Bis Montag, 6. Februar, 9 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert etwa sechs Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es ab 10. Februar im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Die wichtigsten Anlaufstellen bei psychischen Krisen Telefonseelsorge: anonyme, kostenlose Beratung rund um die Uhr; Tel. (0800) 111 0 111 oder ( 0800) 111 0 222

oder ( Kinder- und Jugendtelefon "Nummer gegen Kummer": kostenlose Beratung von Mo bis Sa, 14 bis 20 Uhr, Tel. 116 111 . Elterntelefon: Mo bis Fr, 9 bis 11 Uhr sowie Di und Do, 17 bis 19 Uhr unter (0800) 111 05 50

. Elterntelefon: Mo bis Fr, 9 bis 11 Uhr sowie Di und Do, 17 bis 19 Uhr unter Muslimisches Seelsorgetelefon: (030) 44 35 09 821

Info-Telefon der Deutschen Depressionshilfe: Mo, Di und Do, 13 bis 17 Uhr sowie Mi und Fr, 8.30 bis 12.30 Uhr. Tel. (0800) 334 45 33 . Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten.

. Die Deutsche Depressionshilfe bietet einen Selbsttest sowie eine Übersicht zu regionalen Angeboten. Ärztlicher Bereitschaftsdienst der Krankenkassen: 116 117 .

. Ambulanz der psychiatrischen Abteilung einer Klinik vor Ort - in jedem Fall bei Suizidgedanken.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

