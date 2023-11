Umfrage: Menschen mit Behinderung - mittendrin oder außen vor? Sendedatum: 21.11.2023 06:00 Uhr Wie gut funktioniert die Inklusion von Menschen mit Behinderung? Was muss sich noch verbessern - und welche Chancen bietet die Inklusion? Sagen Sie es uns Ihre Meinung!

Rund jeder zehnte Deutsche hat einen sogenannten Schwerbehindertenausweis. Im Alltag stoßen Menschen mit Behinderungen aber immer noch auf Barrieren - und sind in vielen Bereichen unterrepräsentiert.

Inklusion: Wie gut funktioniert sie in Deutschland?

Wir möchten daher von Ihnen wissen: Wie gut funktioniert Ihrer Ansicht nach die Inklusion an Schulen und in der Arbeitswelt? (Inklusion von Menschen mit Behinderung bedeutet, dass sie selbstbestimmt an allen Lebensbereichen teilnehmen können, diese entsprechend barrierefrei gestaltet sind, und sie überall als gleichberechtigt akzeptiert werden.) Welche Barrieren sehen sie für Menschen mit Behinderung im Alltag? Wie kann die Inklusion verbessert werden? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es anlässlich des Internationalen Tags der Menschen mit Behinderungen am 4. Dezember im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

