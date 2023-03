Kommunalwahl in Schleswig-Holstein: Welche Themen bewegen Sie? Stand: 29.03.2023 09:03 Uhr Am 14. Mai werden in Schleswig-Holstein die Gemeindevertretungen und Kreistage für fünf Jahre neu gewählt. In einer #NDRfragt-Umfrage möchten wir von den Menschen wissen: Welche Themen sind für Sie wichtig?

Kommunalpolitik findet direkt vor der Haustür statt und betrifft die Menschen ganz unmittelbar: Über die Ausstattung von Schulen und Kitas wird hier ebenso entschieden, wie über die Energieversorgung und Abfallentsorgung. Zum ersten Mal wollen wir bei #NDRfragt nur die Meinungen aus einem einzigen Bundesland erfahren. Es geht um die Stimmen der Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner.

Welche Themen bestimmen Ihre Wahlentscheidung?

Uns interessiert, welche Themen Ihnen bei der Wahlentscheidung wichtig sind. Wo Sie am Ende Ihr Kreuzchen setzen werden, wollen wir nicht von Ihnen wissen. Uns geht es darum, zu erfahren: Was sind die drängendsten Probleme bei Ihnen vor Ort? Worum sollen sich die neuen Gemeinde- und Kreisvertreter aus Ihrer Sicht kümmern? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Sie leben in Schleswig-Holstein? So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Welche Themen entscheiden die Kommunalwahlen?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 3. April, um 9 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa fünf Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es diesmal in den NDR Programmen in Schleswig-Holstein. Wir werden unter ndr.de/ndrfragt auf die Ergebnisse verweisen. #NDRfragt-Teilnehmende in Schleswig-Holstein erhalten auch eine E-Mail von uns.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.