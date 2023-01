Umfrage: "Klimakleber" - wie weit darf Klimaprotest gehen? Stand: 10.11.2022 11:56 Uhr Der Klimaprotest der "Letzten Generation" provoziert. In der neuen #NDRfragt-Umfrage wollen wir von Ihnen wissen: Sind die Aktionen gerechtfertigt - oder gehen sie zu weit?

Sie kleben sich auf Straßen fest, schütten Farbe auf Kunstwerke und gehen fürs Klima in den Hungerstreik: Immer wieder erregten die Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" während der vergangenen Monate mit ihren Protestaktionen Aufsehen. Auch im Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen sind Mitglieder der Gruppe aktiv, um zu verhindern, dass es für den Braunkohletagebau Garzweiler geräumt wird.

An den Protesten des Aktionsbündnisses scheiden sich die Geister: Manche halten die Aktivistinnen und Aktivisten für Klimaretter, andere für Querulanten. Wie sehen Sie das? Geht der Klimaprotest der "Letzten Generation" zu weit oder ist er angemessen? Was ist die Grenze, bis zu der solche Proteste in Ordnung sind? Und wie finden Sie die Reaktion der Behörden? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Bis Montag, 16. Januar, 9 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa vier Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es ab 19. Januar im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

