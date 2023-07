Umfrage: Wie sollen wir uns dem Klimawandel anpassen? Stand: 11.07.2023 06:00 Uhr Hitze, Dürre, Starkregen - das sind immer häufiger die bereits spürbaren Folgen des Klimawandels, sagen Wissenschaftler. Wie soll sich der Norden anpassen? Sagen Sie uns Ihre Meinung in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

In der neuen #NDRfragt-Umfrage interessiert uns: Wie müssen sich Städte und Landkreise Ihrer Meinung nach auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten? Was ist Ihnen dabei besonders wichtig? Sehen Sie bereits, dass Ihre Stadt oder Ihr Landkreis etwas tut, um die Folgen des Klimawandels abzumildern? Und wie begegnen Sie persönlich den Klimaveränderungen? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Ihre Meinung als Prüfstein der Politik vor Ort

Das Besondere an dieser Umfrage: Wir haben vorab alle Stadt- und Kreisverwaltungen befragt, was konkret sie an Klimanpassungen planen oder schon umsetzen. Zusammen mit Ihren Wünschen und Beobachtungen kann der NDR darüber berichten, wo es noch hakt in der Politik: Passt das, was die Politik vorhat, zu dem, was Sie wichtig finden? Und reicht es aus?

So nehmen Sie an der Umfrage teil

Wenn Sie noch nicht Mitglied bei #NDRfragt sind, melden Sie sich zuerst an und beantworten ein paar Fragen zur Registrierung. Danach bekommen Sie sofort die Einladung zur aktuellen Umfrage per E-Mail geschickt.

Sollten Sie bereits als Mitglied der #NDRfragt-Community registriert sein, haben Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link zur aktuellen Umfrage bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Montag, 7. August, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es Ende August im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 11.07.2023 | 06:00 Uhr