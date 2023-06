Umfrage: Kirche ohne Zukunft? Stand: 07.06.2023 09:57 Uhr Die beiden großen christlichen Kirchen verlieren im Rekordtempo ihre Mitglieder. Was bewegt die Menschen zum Austritt? Was muss sich ändern? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Im Frühjahr meldete die Evangelische Kirche für 2022 einen neuen Rekord an Austritten – Experten rechnen auch bei den Katholiken mit außergewöhnlich hohen Austrittszahlen.

Kann Kirche zukunftsfähig sein? Und wenn ja, wie?

In unserer neuen Umfrage interessiert uns: Was bedeutet Kirche für Sie? Warum sind Sie vielleicht ausgetreten? Wie können die großen christlichen Kirchen aus Ihrer Sicht wieder attraktiver werden? Oder braucht es sie gar nicht mehr? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

So nehmen Sie an der Umfrage teil

Wenn Sie noch nicht bei #NDRfragt registriert sind, melden Sie sich zuerst an und beantworten ein paar Fragen zur Registrierung. Danach bekommen Sie sofort die Einladung zur aktuellen Umfrage per E-Mail geschickt.

Sollten Sie bereits als Mitglied der #NDRfragt-Community registriert sein, haben Sie automatisch eine E-Mail mit einem Link zur aktuellen Umfrage bekommen. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Mittwoch, 14. Juni, um 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa sechs Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es Ende Juni im NDR Programm. Sie werden unter anderem für die Berichterstattung am NDR Kultur Schwerpunkt "Kirchenaustritte" verwendet. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

