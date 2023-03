Umfrage: Erdbeben in Türkei und Syrien - schwierige Hilfe? Stand: 28.02.2023 14:05 Uhr 50.000 Menschenleben hat das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet bereits gefordert. Wir möchten von der #NDRfragt-Community wissen: Welche Hilfe ist sinnvoll? Was bedeutet das Beben politisch?

Am 7. März ist es einen Monat her, dass in der Türkei und in Syrien erstmals der Boden bebte. An diesem Tag berichtet der NDR darum im Rahmen eines Thementages verstärkt über die Katastrophe, die Betroffenen und Helfende aus Norddeutschland.

In unserer neuen Umfrage fragen wir Sie darum schon jetzt: Inwieweit sind Spenden in die Erdbebenregion sinnvoll? Wie stehen Sie zu vereinfachten Visa für Betroffene? Und was bedeutet das Erdbeben politisch für die Region? Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Registrieren Sie sich hier für #NDRfragt! Melden Sie sich für die #NDRfragt-Community an und nehmen Sie an Umfragen teil.

So können Sie mitmachen

Wenn Sie noch kein Mitglied sind, können Sie sich bei #NDRfragt anmelden und bekommen nach Ihrer Registrierung per E-Mail die Einladung zur Umfrage "Erdbeben in Türkei und Syrien - schwierige Hilfe?" geschickt.

Sollten Sie sich bereits bei #NDRfragt registriert haben, bekommen Sie automatisch per E-Mail eine Einladung zur aktuellen Umfrage. Klicken Sie einfach auf den Link in der E-Mail, um die Umfrage zu starten.

Bis Freitag, 3. März, um 9 Uhr, können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Beantwortung dauert circa sechs Minuten.

Die Ergebnisse dieser Umfrage gibt es ab 7. März zum NDR Thementag einen Monat nach dem ersten Erdbeben im NDR Programm. Wir veröffentlichen außerdem alle Ergebnisse unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Melden Sie sich an und erhalten Sie regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail! Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

