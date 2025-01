Umfrage zur Corona-Aufarbeitung: Waren die Regeln zu streng? Stand: 17.01.2025 06:00 Uhr Wie beurteilen Sie im Rückblick die Corona-Regeln? Und wie stark haben Sie sich durch die Maßnahmen in Ihrer Freiheit eingeschränkt gefühlt? Sagen Sie es uns in der neuen Umfrage von #NDRfragt!

Vor gut fünf Jahren wurde der erste Corona-Fall in Deutschland bestätigt. Das Virus veränderte unser Leben beispiellos, etwa durch Schulschließungen, Ausgangssperren oder Maskenpflicht. Wie verhältnismäßig waren die staatlichen Corona-Regeln im Rückblick?

In unserer neuen Umfrage möchten wir von Ihnen wissen: Sollte die Corona-Pandemie politisch aufgearbeitet werden? Und wie soll dies Ihrer Meinung nach ablaufen? Und: Hat sich Ihr Vertrauen in die Politik durch die getroffenen Maßnahmen während der Pandemie verändert? Sagen Sie es uns!

So machen Sie bei der Umfrage zur Corona-Aufarbeitung mit

Bis Donnerstag, 23. Januar, 9 Uhr können Sie an der Umfrage teilnehmen. Die Ergebnisse gibt es ab dem 28. Januar unter ndr.de/ndrfragt.

Was ist #NDRfragt?

#NDRfragt ist die Umfrage- und Dialogplattform des NDR für die Menschen im Norden. Bereits 49.000 Norddeutsche sind dabei. Registrierte Mitglieder erhalten regelmäßig Einladungen zu neuen Umfragen per E-Mail. Das #NDRfragt-Team wertet die Ergebnisse aus und der NDR berichtet in seinen Programmen darüber. So wird das, was Sie denken und meinen, Teil der politischen und gesellschaftlichen Debatte.

