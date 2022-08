Stand: 17.08.2022 18:39 Uhr Der Nachtclub vom 15.08.2022 - 19.08.2022

Der Nachtclub montags bis freitags von 20 bis 22:00 Uhr mit Rock und Popmusik abseits des Mainstreams. Am Freitag gibt es ab 21 Uhr den Nachtclub ÜberPop über ASMR in der Popmusik mit Henning Cordes.

Von 22:00 Uhr bis 24 Uhr gibt es live Konzertmitschnitte bei Nachtclub in Concert. Montags wiederholen wir zur Zeit ab 22 Uhr den Podcast Urban Pop, danach gibt es ein Konzert zum Thema.

Der Nachtclub vom 15.08.2022 - 19.08.2022 Datum Moderation: Montag, 15.08.2022, 20 - 21 Uhr Matias Boem Montag, 15.08.2022, 21 - 22 Uhr Uli Patzwahl Dienstag, 16.08.2022, 20 - 21 Uhr Paul Baskerville Dienstag, 16.08.2022, 21 - 22 Uhr Matias Boem Mittwoch, 17.08.2022, 20 - 21 Uhr Harald Mönkedieck Mittwoch, 17.08.2022, 21 - 22 Uhr Wiederholung N-Joy Club Donnerstag, 18.08.2022, 20 - 21 Uhr Jan Möller Donnerstag, 18.08.2022, 21 - 22 Uhr Paul Baskerville Freitag, 19.08.2022, 20 - 21 Uhr Christoph Twickel Freitag, 19.08.2022, 21 - 22 Uhr Nachtclub ÜberPop: Vom Flüstern und Kribbeln: ASMR in der Musik

Nachtclub in Concert vom 15.08.2022 - 19.08.2022 Datum Thema Montag, 15.08.2022, 22 - 23 Uhr Wiederholung vom Podcast "Urban Pop" mit der Folge Adele: Die menschliche Diva Montag, 15.08.2022, 23 - 24 Uhr Fortsetzung der Urban Pop-Folge, danach Ausschnitte aus dem Konzert "Adele live at The Royal Albert Hall" Dienstag, 16.08.2022, 22 - 23 Uhr Editors beim A Summer's Tale Festival 2018 in Luhmühlen Dienstag, 16.08.2022, 23 - 24 Uhr Editors beim A Summer's Tale Festival 2018 in Luhmühlen (Teil 2), danach Belle And Sebastian beim gleichen Festival Mittwoch, 17.08.2022, 22 - 23 Uhr New Model Army beim A Summer's Tale Festival 2018 Mittwoch, 17.08.2022, 23 - 24 Uhr New Model Army beim A Summer's Tale Festival 2018 (Teil 2), danach Oh Wonder beim gleichen Festival Donnerstag, 18.08.2022, 22 - 23 Uhr Owen Pallett beim Reeperbahn Festival 2017 Donnerstag, 18.08.2022, 23 - 24 Uhr Owen Pallett beim Reeperbahn Festival 2017 (Teil 2), danach May The Muse beim Reeperbahn Festival 2021 Freitag, 19.08.2022, 22 - 23 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop Freitag, 19.08.2022, 23 - 24 Uhr Die Wiederholung der N-JOY Soundfiles Hip Hop

