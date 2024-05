Werder-Märchen 2004: Gewinnt das Original-Cover mit Autogrammen! Sendedatum: 08.05.2024 10:00 Uhr Exklusiver Preis zu einem unsterblichen Jubiläum: Von der Double-Saison 2003/04 erzählt der Podcast "Das Werder Märchen 2004". Gewinnt jetzt ein Cover mit Original-Autogrammen von Ailton bis Zeigler!

Diese Saison war der Wahnsinn: Am 8. Mai 2004 machte sich Werder Bremen zum Deutschen Meister - Ivan Klasnic, der geniale Johan Micoud und - natürlich - "Kugelblitz" Ailton setzten ausgerechnet den FC Bayern zu Hause schachmatt. Danach waren sie nicht mehr einzuholen und sicherten sich den Meistertitel. Am 29. Mai folgte das Double (das einzige in der Werder-Historie) mit einem 3:2 gegen Alemannia Aachen im Pokalfinale von Berlin.

Die Geschichte einer epochalen, unvergessenen Saison erzählt NDR 2 Sportrepoter Moritz Cassalette in seinem Echtzeit-Podcast "Das Werder-Märchen 2004" (alle Folgen in der ARD Audiothek). Bei seinen Recherchen und Interviews für diesen Podcast ließ er Helden und Weggefährten von einst einen Ausdruck des Podcast-Covers signieren. Dabei ist ein wahrer Leckerbissen für Werder-Fans entstanden: Unter anderem haben Manager Klaus Allofs, Manager-Legende Willi Lemke, die Stürmer Ailton, Ivan Klasnic, Nelson Valdez, Kult-Trainer Thomas Schaaf, Ex-Bürgermeister Henning Scherf, Stadionsprecher Arnd Zeigler, Werder-Fan Jan Delay und andere mehr unterschrieben.

So gewinnt ihr das begehrte Autogramm-Cover

Das geht ganz einfach: Hört aufmerksam rein in den NDR 2 Vormittag mit Holger am Mittwoch, dem 8. Mai (exakt zum 20-jährigen Jubiläum der Meisterschaft). Wenn Holger dazu aufruft, dann schickt uns über die NDR 2 App eine Nachricht - aus allen Einsendungen losen wir die Gewinnerin/den Gewinner aus.

Wir drücken allen lebenslangen Grün-Weißen die Daumen!

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die allg. Teilnahmebedingungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 2 | Der NDR 2 Vormittag | 08.05.2024 | 10:00 Uhr