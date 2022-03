NDR 2 Inside: Wir freuen uns auf Euch! Lasst uns reden! Aus gegebenem Anlass in virtueller Form, mit neun Videokonferenzen am 31. März ab 10.00 Uhr. Wir stellen uns Euren Fragen und Informieren über unsere Arbeit. Schaltet einfach rein!

"Ihr spielt doch immer nur dieselben Songs!"

"Machen Elke & Jens die ganze Sendung alleine?"

"Wie kommt Andi Altenburg nur auf diese Freeses-Themen?"

Jeden Tag gibt es viele Fragen zu unserem Programm, dazu Kritik, aber auch Lob und Anregungen. Darüber freuen wir uns, denn: "Besser geht immer!" Und wir versuchen, immer schnell darauf zu antworten, über den Messenger der NDR 2 App, per Mail oder am Telefon. Aber viel lieber wollen wir direkt mit den NDR 2 Hörerinnen und Hörern (und denen, die es werden wollen) ins Gespräch kommen! Und genau das machen wir am Donnerstag, 31. März: Wir laden Euch zu neun Videomeetings ein, in die sich alle einfach einklinken können! Der Link erscheint selbstverständlich rechtzeitig hier auf der Seite.

"NDR 2 Inside" = neun Vikos ab 10 Uhr

Am Donnerstag stehen Euch NDR 2 Kolleg*innen aus den verschiedenen Bereichen Rede und Antwort - kostenlos, direkt und ganz einfach, ohne Anmeldung. Klickt Euch einfach rein, lernt die Vielfalt unseres Programms kennen, übt Kritik, die ihr habt, und informiert Euch aus erster Hand!

Diese Kolleg*innen stehen Euch zur Verfügung Beginn NDR 2 Kolleg*innen Team 10.00 Uhr Elke Wiswedel und Jens Mahrhold NDR 2 Morgen 11.00 Uhr Jessica Müller und Sascha Sommer NDR 2 Nachmittag 12.00 Uhr Kathrin Schlass und Thomas Ziegler NDR 2 Aktuell 13.00 Uhr Anouk Schollähn und Christian Kusel NDR 2 Digital/Podcasts 14.00 Uhr Holger Ponik NDR 2 Vormittag 15.00 Uhr Meike Nett und Jan Kuhlmann NDR 2 Musikredaktion 16.00 Uhr Andreas Altenburg NDR 2 Comedy ("Wir sind die Freeses") 17.00 Uhr Martin Roschitz NDR 2 Bundesligashow 18.00 Uhr Torsten Engel NDR 2 Programmchef

Moderation: Julia Meier und Kathrin Hammer

Im Anschluss folgt ein "NDR 2 Spezial - Euer Thema" mit Kathrin Schlass und als Gast NDR 2 Programmchef Torsten Engel. Diskutiert gerne weiter in der Sendung!

Hintergrund

In der Woche ab dem 28. März ist im gesamten NDR der Dialog mit seinem Publikum ein Schwerpunkt - und selbstverständlich ist NDR 2 mit dabei. Wegen der Corona-Einschränkungen ist ein "Tag der offenen Tür" leider nicht möglich - aber immerhin ein "Tag der offenen Videokonferenz". Dabei soll jede/r ganz einfach und unkompliziert teilnehmen können. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Technische Plattform: sichere-videokonferenz.de Für den Dialog mit euch nutzen wir die Software von https://sichere-videokonferenz.de/.

Hierfür ist keine Anmeldung nötig, es muss auch keine App installiert werden. Anders als bei den meisten anderen Konferenz-Programmen stehen hier die Server in Deutschland, es gilt deutscher Datenschutz. Also: einfach reinklicken und mit den NDR 2 Programmacher*innen ins Gespräch kommen. Wir freuen uns!

Hinweis: Während der Videokonferenzen werden Audio- und Videomitschnitte für redaktionelle Zwecke (z.B. für Berichte im NDR 2 Programm) hergestellt. Die Teilnehmenden erklären sich durch ihre Teilnahme damit einverstanden!

Noch ein paar "Spielregeln"

Fragt, was Ihr über NDR 2 wissen wollt - gerne aber vor allem zu dem Teil des Programms , das die jeweiligen Kolleg*innen betreuen. Für "globale" Fragen (z.B. zu den Rundfunkbeiträgen) kann euch unser Programmchef Torsten Engel am besten Auskunft geben - er ist ab 18 Uhr in der Viko.

Meldet euch bitte im Chat zu Wort und wartet darauf, bis euch unsere Moderatorinnen Kathrin und Julia ansprechen. Wir müssen das ein bisschen organisieren - es ist wie in jeder Videokonferenz: Wenn alle durcheinander reden, versteht keiner was!

Bitte lasst allgemein Euer Mikrofon ausgeschaltet, bis ihr angesprochen werdet - sonst gibt es Störgeräusche und "Echos".

Wir gehen davon aus, dass alle respektvoll miteinander umgehen. Falls das nicht klappen sollte, behalten wir uns vor, einzelne Teilnehmer*innen aus den Konferenzen zu entfernen.

Jetzt mitdiskutieren!

Wir freuen uns auf Ihre Meinung zum Thema! Rufen Sie uns gerne ab 19.05 Uhr auf der kostenfreien NDR 2 Hotline (0800) 11 77 220 an, posten Sie Ihre Kommentare in den NDR 2 Social-Media-Profilen oder schicken Sie uns eine Nachricht über die kostenlose NDR 2 App oder mit dem Formular auf unserer Internetseite!

