Kampf ums Kanzleramt: Wer regiert Deutschland? Stand: 22.08.2021 13:00 Uhr Wer ist am besten als Bundeskanzler*in geeignet? Das wollen Angela Ulrich (RBB) und Constantin Zöller (SWR3) in Gesprächen mit den drei Spitzenkandidat*innen der Grünen, SPD und Union herausfinden.

Wer ist am besten geeignet für das Kanzler*innenamt? Wer tut mehr für den Klimaschutz und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft? Wer geht die Probleme der Corona-Krise an? Und was macht der Wahlkampf mit den drei Kandidat*innen? Das und mehr fragen Angela Ulrich (RBB) und Constantin Zöller (SWR3) die drei Kanzlerkandidat*innen von Union, SPD und Grünen vor den anstehenden Bundestagswahlen. Die jeweils einstündigen Radio-Shows werden bundesweit live in den Popwellen der ARD ausgestrahlt am 23. August (Annalena Baerbock, Grüne), 25. August (Olaf Scholz, SPD) sowie 26. August (Armin Laschet, CDU), von 18 Uhr bis 19 Uhr.

Alle Sendungen gibt es zum Nachhören in der ARD Audiothek und hier als Video on-Demand.

Die Moderator*innen

Moderiert wird das Format von Angela Ulrich (RBB) und Constantin Zöller (SWR3). Angela Ulrich war zuletzt sieben Jahre lang als politische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio tätig. Dort begleitete sie als kritische Beobachterin bundespolitische Entscheidungen der Bundesregierung und moderierte zahlreiche Diskussionsrunden mit Politikerinnen und Politikern von Regierung und Opposition. Constantin Zöller moderiert seit drei Jahren zahlreiche Sendungen bei SWR3, darunter eine wöchentliche Musik- und Eventshow mit Thomas Gottschalk.

