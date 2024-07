Sendedatum: 19.07.2024 07:17 Uhr Jäckies zählen. Kur-Oase-Handtuch gewinnen!

Die Kur-Oase ist in der Sommerpause. Zumindest noch bis 23. August. Holt euch ein sommerliches Stück Sylt zu euch nach Hause! Mit dem orginal Handtuch aus der Kur-Oase, unserer Comedy von und mit Andi Altenburg über drei in Vergessenheit geratene Halbpromis, die sich im Sylter Luxus-Retreat unter therapeutischer Begleitung an ihrem Bedeutungsverlust abarbeiten.

Jäckie Sprenzel: Wo bin ich? Und wie viele?

Weitere Informationen Die Kur-Oase: Da ist auch in der Sommerpause was los! Exklusives Badehandtuch oder Sylt-Urlaub gewinnen, Background-Infos und Aktionen im NDR 2 Morgen: jede Menge los trotz Staffelpause in der "Kur-Oase"! mehr

Wie kommt ihr an ein dermaßen cooles Handtuch? Ihr betrachtet die Montage direkt aus den Sylter Dünen genau - hier auf der Homepage und/oder bei NDR 2 in den Sozialen Netzwerken. Wie viele Jäckies (Sprenzels, nicht Colas!) haben sich dort versteckt? (Der rot umrahmte in der Überschrift zählt nicht.)

Füllt das Formular aus - und ab damit an NDR 2! Unter allen, die die richtige Lösung schicken, losen wir aus, wer gewinnt. Teilnahmeschluss: 25.07.2024, 12.00 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Viel Spaß beim Suchen! Wir drücken euch die Daumen!

