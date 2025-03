Erlebt mit uns "MJ - Das Michael Jackson Musical" Sendedatum: 24.03.2025 06:00 Uhr "Sensationell": Seit der Hamburger Premiere Anfang Dezember 2024 sorgt das Broadway-Musical rund um Michael Jacksons "Dangerous"-Tour 1992 für Furore. Im NDR 2 Morgen könnt Ihr Karten gewinnen!

Von "Thriller" über "Bad" bis "Beat It": Das neue Musical "MJ" ist eine energiegeladene Revue der größten Hits von Michael Jackson, als Geschichte "aufgehängt" an der Entstehung der "Dangerous"-Tour im Jahr 1992. Seit Dezember läuft das Musical im Stage Theater an der Elbe - und im NDR 2 Morgen bei Elke & Jens verlosen ab 24. März einen Batzen hochwertiger Tickets!

Mitmachen ist ganz einfach: Wir spielen das spannende Gewinnspiel Ticketwalk. Konkret: Wenn in der Sendung dazu aufgerufen wird, ruft an bei unserer Gewinnspiel-Hotline unter (01375) 95 10 95 (14 Cent pro Anruf). Nach dem Zufallsprinzip landet eine/r Anrufer*in im Studio. Die Teilnehmenden hören einen Song von Michael Jackson. Der Titel klingt zunächst sehr dumpf, so wie bei einer Anfahrt zur Konzerthalle. Je näher die Teilnehmenden der virtuellen Konzerthalle kommen, desto klarer wird der Sound. Sobald sie glauben, das Lied zu erkennen, sagen sie deutlich "Stop!" Dadurch wird der Ticket-Walk unterbrochen - wenn die Lösung stimmt, gibt es Tickets. Je früher, umso mehr, nämlich maximal vier, aber mindestens zwei.

Stimmt die Lösung nicht, folgt eine neue Runde.

