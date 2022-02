ESC-Vorentscheid: Wer fährt für Deutschland nach Turin? Sendedatum: 10.02.2022 12:00 Uhr Wer vertritt Deutschland beim ESC-Finale in Turin am 14. Mai? Sechs starke Acts stehen zur Wahl - ab 28. Februar stimmen auch die NDR 2 Hörer*innen mit ab. Hier stellen wir die Kandidaten vor.

Emily Roberts: "Soap"

Emily Roberts (28) begann mit 15, eigene Songs zu schreiben, hatte mit 19 ihren ersten Plattenvertrag in der Tasche und mit einem "Bitter Sweet Symphony"-Cover 2019 einen fetten Radio-Hit. Zuletzt war sie mit James Blunt auf Tour - jetzt konnte sie mit einem rockigen "astreinen" Popsong über "bittersüßen Trennungsschmerz" die Vorentscheid-Jury überzeugen.

VIDEO: Emily Roberts - "Soap" | offizielles Musikvideo (3 Min)

Eros Atomus: "Alive"

Wahl-Flensburger Eros Atomus ist gerade 21, spricht sieben Sprachen - und hat beinahe schon die halbe Welt gesehen (von Bayern über die USA bis China). Er war bei "The Voice of Germany" 2018 im Finale und spielt die Gitarre im auffälligen, selbst entwickelten "Lap-Style". Sein Song "Alive" ist eine Liebeserklärung an das Leben - bodenständig und trotzdem originell.

VIDEO: eros atomus - "alive" | offizielles Musikvideo (3 Min)

Felicia Lu: "Anxiety"

Mit gerade 26 Jahren ist Felicia Lu fast schon alter ESC-Hase: 2017 war sie bereits beim Vorentscheid dabei. Inzwischen lebt sie in Wien, ist hauptberuflich Musikerin und schreibt für sich und andere Künstler*innen Songs - bei YouTube und anderen Streamingplattformen hat sie mehrere Hunderttausend Abrufe. Also kein Grund "Angst" zu haben - so heißt übersetzt ihr eingängiger ESC-Song!

VIDEO: Felicia Lu - "Anxiety" | offizielles Musikvideo (3 Min)

Maël & Jonas: "I Swear To God"

Sie waren das erste Duo im Finale der Casting-Show "The Voice of Germany": Maël Brunner und Jonas Brochhausen aus Koblenz, 26 und 20 Jahre alt. Jonas (Abitur 2021) und Lehramtsstudent Maël schreiben und produzieren ihre Songs selbst und lieben es, auf der Bühne zu stehen. Der Ohrwurm "I Swear To God" verströmt genau die Energie und Lebensfreude, die für Maël und Jonas typisch ist!

VIDEO: Maël & Jonas - "I Swear To God" | offizielles Musikvideo (3 Min)

Malik Harris: "Rockstars"

Mit "Rockstars" ins ESC-Finale? Wenn der deutsch-amerikanische Popsänger, Rapper und Songwriter Malik Harris (24) so weitermacht, ist er bald selbst ein Superstar. Schon seine ersten Singles "Say The Name" (2018) und "Welcome to the Rumble" (2019) schlugen ein. Im Mai 2019 Start seiner erste Solotour, 2021 das Debütalbum "Anonymous Colonist" - dazu war er mit Acts wie James Blunt, Alex Clare oder Jeremy Loops auf der Bühne.

VIDEO: Malik Harris - "Rockstars" | offizielles Musikvideo (3 Min)

Nico Suave & Team Liebe: "Hallo Welt"

Hinter Nico Suave & Team Liebe verbergen sich die Freunde Nico Suave (43) und EMY (19) aus Hamburg sowie NKSN (28) und Buket (35) aus Berlin (früher Kiel und Hamburg). Schon beim Songprojekt "Diese Welt braucht Liebe" hat Nico Suave demonstriert, wie gut musikalische Freundschaft funktionieren kann. Sein ESC-Song schließt genau daran an und fragt: "Hallo Welt! Wie geht's dir?"

VIDEO: Nico Suave & Team Liebe - "Hallo Welt" | offizielles Musikvideo (4 Min)

Und so geht es weiter: Showdown am 4. März

Die Popwellen in der ARD sind direkt dabei, wenn unser Song für das ESC-Finale gekürt wird. Konkret: Von Montag, 28. Februar, bis Freitag, 4. März, 20.00 Uhr, können die Hörer*innen von NDR 2 und acht weiteren Programmen online ihre Stimme abgeben. Die endgültige Entscheidung fällt beim großen ARD ESC-Tag am Freitag, 4. März, im Rahmen der Sendung "Germany 12 Points - der deutsche ESC-Vorentscheid", moderiert von Barbara Schöneberger. Dort können die Zuschauer*innen per Telefon und SMS ihre Stimme abgeben. Die Stimmen der Radiohörerinnen und -hörer einerseits und des Publikums der Sendung andererseits werden zu je 50 Prozent gewertet. Wer von den Kandidat*innen die meisten Punkte auf sich vereinigt, wird am 14. Mai beim Finale des Eurovision Song Contests in Turin für Deutschland singen.

