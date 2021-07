Sören Oelrichs

Redaktion/Tätigkeit: Moderator.

Geboren in: Wilhelmshaven.

Als Kind wollte ich sein wie: David Hasselhoff.

Mein Lieblingsessen: Pizza Calzone, Lasagne, Schnitzel mit Kartoffelpüree / Erbsen / Möhren.

Mein Markenzeichen: Meine eher kleinen Hände ;) Deshalb wurde es auch nix mit der Handball-Karriere ;)

Mein liebstes Urlaubsland: Da Reisen zu meinen Hobbys gehört, gibt es da gaaaanz schön viele.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "New York" von Boy, "Way down we go" von Kaleo und natürlich "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski.

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Eine Expedition durch die Arktis und nochmal nach Afrika.

Meine Jugendsünde: Dass "Cotton Eye Joe" von Rednex und "Forever young" von Interactive zu meinen ersten selbst gekauften CDs gehörten.

Warum ich Radio mache: Weil ich das schon immer machen wollte und schon als kleiner Junge meine eigenen Radiosendungen auf dem Kassettenrekorder aufgenommen habe.

Das bringt mich auf die Palme: Ungerechtigkeit.

Hobbys: Handball, Fußball, Fitness, Essen, Reisen.

Wenn ich nicht bei NDR 1 NDS bin, dann finden Sie mich: ... in irgendeiner Handballhalle (als Fan z.B. bei der TSV-Hannover-Burgdorf, dem Wilhelmshavener Handball-Verein oder bei einem Spiel meiner Frau).

Motto: Hauptsache gesund, da steckste nicht drin – oder sonst irgendeine schlaue Weisheit.

Ich bin: Perfektionist (zumindest in manchen Dingen), ausdauernd (zumindest in manchen Dingen) und "verfressen" (zumindest bei meinen Lieblingsgerichten).

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Plotschi.

Was bei mir Immer im Kühlschrank steht: Fleischsalat!!!

Wie ich mich morgens wecken lasse: Natürlich mit NDR 1 NDS!

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): Immer ein gutes Buch – und unterm Bett? Vielleicht manchmal Staubmäuse... Aber ganz ganz selten natürlich.