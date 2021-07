Melanie Thieltges

Redaktion/Tätigkeit: Moderatorin.

Mein Sternzeichen: Waage.

Geboren in: Siegen.

Als Kind wollte ich sein wie: Fantomas.

Mein Lieblingsessen: Käse in allen Reifegraden.

Mein Markenzeichen: Meine Schlagfertigkeit.

Mein liebstes Urlaubsland: Frankreich!

Mein schönstes Erlebnis: Zum ersten Mal das Meer sehen und vieles mehr ...

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "Oh Yeah" von Roxy Music, "Beds Are Burning" von Midnight Oil und "Don't You" von Simple Minds.

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Den Machu Pichu erklimmen, Figurentheater spielen.

Meine Jugendsünde: Steghosen und Schulterpolster.

Warum ich Radio mache: Als Kinder haben mein Bruder und ich eigene Radiosendungen auf Kassette aufgenommen. Die Jingles spielten wir auf dem Xylophon ein. Dann gab es kein Zurück mehr ...

Ich mag: Mit meiner Familie und Freunden eine gute Zeit verbringen.

Das bringt mich auf die Palme: Menschen, die nicht zuhören können.

Hobbys: Tomaten im 4. Stock züchten, meinem Neffen Geschichten erzählen und "pêche à pied" - Muscheln fischen in der Bretagne.

Wenn ich nicht bei NDR 1 NDS bin, dann finden Sie mich: ... auf dem Balkon oder beim Laufen im Wald.

Motto: Reden wir drüber!

Ich bin: Ein zufriedener Mensch.

Was ich besser nicht getan hätte: Mein Dreirad auf dem Parkplatz für die "echten Autos" parken.

Was bei mir Immer im Kühlschrank steht: ... Käse und Senf.

Wie ich mich morgens wecken lasse: ... am liebsten mit Kaffeeduft.

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): Drauf: Bücher, drunter: Wollmäuse.