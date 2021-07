Kristoffer Klein

Redaktion/Tätigkeit: Moderator/Sportreporter

Geboren in: São Paulo.

Als Kind wollte ich sein wie: Mehmet Scholl.

Mein Lieblingsessen: Spaghetti Carbonara & Avocado-Toast.

Mein Markenzeichen: Ich habe immer einen mehr oder weniger lustigen Spruch auf den Lippen.

Mein liebstes Urlaubsland: Brasilien.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "Viva la Vida" von Coldplay, "Oh Jonny" von Jan Delay und "The longest Time" von Billy Joel.

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Ein paar Monate am Stück durch die Welt reisen und einen Tennisplatz im Garten bauen (sowohl der Garten als auch der Tennisplatz fehlen bis dato).

Meine Jugendsünde: Ein blondierter Irokesen-Haarschnitt zur Abi-Zeit.

Warum ich Radio mache: Weil ich schon als kleiner Junge mein Gequassel auf Kassette aufgenommen und meinen Eltern vorgespielt habe. Meistens mussten sie sich äußerst detaillierte Analysen von Fußballspielen anhören … :-)

Das bringt mich auf die Palme: Warten und Hunger haben.

Hobbys: Tennis, Fußball, Kino, Schlafen.

Wenn ich nicht bei NDR 1 NDS bin, dann finden Sie mich: ...vermutlich bei meinem nur wenige hundert Meter von der Wohnung entfernten Tennis-Club.

Motto: Schau´n mer mal, dann seh mer schon.

Ich bin: Manchmal zu perfektionistisch, manchmal zu ungeduldig, manchmal zu kindisch, aber insgesamt glaube ich ganz nett. :-)

Was bei mir immer im Kühlschrank steht: Salami!

Wie ich mich morgens wecken lasse: Ungern … vom Piepen meines Handys.

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): Irgendwelche Bücher zum Thema Sport, die ich mir vornehme, zu lesen, es aber so gut wie nie schaffe …