Die Deutsche Marine läuft aus zum Anti-Terror-Einsatz am Horn von Afrika, auf Wangerooge wird ein Findelkind in einem Strandkorb gefunden, in Fedderwardersiel veranstalten die Fischer des kleinen Sielhafens alljährlich die Krabbenwoche mit einer Kutterregatta und im Airbus Werk in Varel wird ein wichtiges Aluminiumteil für den Airbus A 380 hergestellt - Tja, un platt proten un snacken mutt de NDR- Korrespondentin hier uck!

Die Berichterstattung aus dem Korrespondentenbüro Wilhelmshaven ist so vielfältig und unterschiedlich wie die dazugehörigen Landkreise und Inseln.

