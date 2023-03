Stand: 16.01.2008 11:40 Uhr Korrespondentenbüro Verden/Aller

Maren Momsen berichtet aus Verden

Im Herzen des Pferdelandes Niedersachsen liegt das NDR Korrespondentenbüro Verden. Von der Reiterstadt an der Aller aus sorgt NDR Korrespondentin Maren Momsen für die aktuelle Berichterstattung für alle Wellen des NDR: von Hoya und Walsrode im Süden über das Bremer Umland bis hin nach Rotenburg und Osterholz-Scharmbeck. Das Berichtsgebiet des Verdener Korrespondentenbüros umfasst auch den Raum Zeven/Tarmstedt. Damit ist Maren Momsen zu ihrer großen Freude auch für Worpswede zuständig. Sie ist nämlich, wenn sie nicht gerade ihrem Hobby Seekajakfahren frönt, auch in der Freizeit gerne in Sachen Kunst unterwegs.

Breite Berichterstattung - so vielfältig wie die Menschen der Region

Spektakulärer Mordprozess vor dem Verdener Landgericht, Heideblütenfest in Walsrode, Kartoffelmarkt in Rotenburg an der Wümme: Die Berichterstattung aus dem Korrespondentenbüro Verden ist so vielfältig, wie die Menschen in der Region.

Karte: Korrespondentenbüro Verden

Kontakt

Adresse NDR Korrespondentenbüro Verden/Aller

Maren Momsen

Brückstr. 12-14

27283 Verden



Tel. (04231) 850 15

Fax (04231) 850 54

Schreiben Sie uns Ihre Daten Anrede: - Bitte wählen - Frau Herr Vorname: * Nachname: * Straße / Nr.: PLZ / Ort: Telefon: E-Mail: * Ihre Nachricht Betreff: * Nachricht: * Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!