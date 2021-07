Ilka Brüggemann

Mein Sternzeichen: Wassermann.

Geboren in: Lüneburg, aufgewachsen in Amelinghausen.

Als Kind wollte ich sein wie: Das wechselte...

Mein Lieblingsessen: Nordsee-Krabbencocktail, Spargel und Frühkartoffeln aus der Lüneburger Heide

Mein Markenzeichen: Vielleicht meine Redelust und mein Humor?

Mein liebstes Urlaubsland: Da gibt es keines - ich entdecke immer wieder gern tolle Regionen in Deutschland und im Ausland.

Mein schönstes Erlebnis: Es gibt immer wieder neue!

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "Der Weg" von Herbert Grönemeyer, "In`t wille Gras" von Helmut Debus und Jan Graf gesungen, "One Of Us" von Abba - darf ich wirklich nur drei nennen???

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Noch ein Buch schreiben und vielleicht Italienisch lernen.

Meine Jugendsünde: Ich war natürlich immer brav! Naja...

Warum ich Radio mache: Weil mein Mundwerk Ausgang braucht - und weil ich es schön finde, interessante Themen vielen Menschen zugänglich zu machen.

Ich mag: Menschen (vor allem natürlich meine Kinder und meinen Mann), gute Bücher und leckeres Essen.

Das bringt mich auf die Palme: Neid, Ungerechtigkeit, Intoleranz und Schlafmützigkeit. Und wenn jemand "Plattdeutsch" altmodisch nennt!

Hobbys: Lesen, plattdeutsche Geschichten schreiben und vortragen - und weitere suche ich mir, wenn ich mal Zeit dazu habe.

Wenn ich nicht bei NDR 1 NDS bin, dann finden Sie mich… zu Hause im Garten, mit Plattdeutsch im Gepäck auf Tour, auf Reisen oder auch mal im Fitnessstudio.

Motto: Ich habe zwei: "Ein guter Mensch ist, wer sein Kinderherz nicht verliert" (chinesische Weisheit) und: "Dat geiht nich, gifft dat nich"!

Ich bin: ... ein glücklicher Mensch und trotzdem immer auf Entdeckungstour.

Was ich besser nicht gesagt / getan hätte: Ooooh, ich hüpfe immer wieder gern mal in Fettnäpfchen ...

Was bei mir immer im Kühlschrank steht: Wasser und Remoulade.

Wie ich mich morgens wecken lasse: Natürlich vom Radiowecker.

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): Auf dem Nachtisch Bücher und eine Leselampe - und unterm Bett schau ich nicht mehr nach, da habe ich noch nie was Schönes gefunden.

