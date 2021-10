Das NDR Studio Oldenburg

Von Borkum in der Nordsee bis Verden an der Aller, von den Niederlanden bis zur Elbe - eine Region so groß wie Schleswig-Holstein: Das ist unser Berichtsgebiet. Gemeinsam mit Korrespondenten in Cuxhaven, Verden, Wilhelmshaven und Vechta widmen wir uns bereits seit 1950 dieser Region. Rund 30 festangestellte Kollegen arbeiten im Studio Oldenburg. Mit zwei Hörfunk-Ü-Wagen und zwei Fernseh-EB-Fahrzeugen, einem Fernseh- und zwei Hörfunkstudios steht in Oldenburg das größte Studio des NDR.

Auge und Ohr des NDR und der ARD

Und es geht um Themen der Superlative: Deutschlandweit werden in Papenburg die größten Kreuzfahrtschiffe gebaut und stechen von Wilhelmshaven aus Fregatten zum Einsatz an internationalen Krisenherden in See. Hier in Südoldenburg werden die meisten Hühner und Schweine gemästet, die höchsten Windenergieanlagen an der Küste und in der Nordsee aufgestellt, um den Strom für die Energieversorgung der Zukunft zu liefern. Wir sind Auge und Ohr des NDR und der ARD, das "Flaggschiff" des Landesfunkhauses Niedersachsen im Nordwesten.

