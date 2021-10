Das NDR Studio Lüneburg

Vom Alten Land bis ins Wendland, vom Süden Hamburgs bis in den Celler Nordkreis - so vielfältig das Berichtsgebiet ist, so abwechslungsreich sind die Themen aus dem NDR Studio Lüneburg. Das Team des jüngsten Studios des NDR Landesfunkhauses Niedersachsen berichtet seit 2007 für den NDR und die ARD, für Hörfunk, Fernsehen und Online - häufig aus der Salz- und Hansestadt Lüneburg selbst, als Standort etwa des Niedersächsischen Oberverwaltungsgerichts und der Leuphana Universität mit ihren gut 9.000 Studierenden sowie als Produktionsstätte der beliebten ARD-Telenovela Rote Rosen.

VIDEO: "Wir in Niedersachsen": Ein Tag im Studio Lüneburg (4 Min)

NDR Studio Lüneburg

Leitung: Hendrik Buth

Feldstraße 2a

21335 Lüneburg

Tel. (04131) 72 77 80

Fax (04131) 313 81

E-Mail: ndr.lueneburg@ndr.de

Crossmediale Berichterstattung aus der Region

Infrastrukturprojekte wie der Ausbau der A39 und Alpha-E - das Thema Mobilität insgesamt zählt in der Pendlerregion Nordostniedersachsen, die auch zur Metropolregion Hamburg gehört, zu den Dauerbrennern. Die Natur und der Tourismus an der Elbe und in der Heide, die Bundeswehr an den Standorten Munster und Bergen und - nicht zu vergessen - der anhaltende Widerstand gegen eine mögliche Endlagerung von Atommüll in Gorleben - auch das sind klassische Themen aus dem Nordosten Niedersachsens. Verwurzelt in der Region, geht das Team des Studios Lüneburg aber auch zahlreichen anderen Geschichten und Themen nach, die die Menschen vor Ort beschäftigen - und berichtet darüber für den gesamten NDR.

Kontakt

