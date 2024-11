Bertil Starke

Redaktion/Tätigkeit: Reporter, Moderator im Radio und im Fernsehen – kurz gesagt: Hansdampf in allen Gassen.

Geboren in: Hamburg

Als Kind wollte ich sein wie: Die Fußballer vom HSV.

Mein Lieblingsessen: Wiener Schnitzel mit Pommes.

Mein Markenzeichen: Ich bin (fast) immer pünktlich. Auch wenn meine Frau das Gegenteil behauptet.

Mein liebstes Urlaubsland: Österreich, besonders Tirol – zu jeder Jahreszeit. Ob im Sommer auf der Alm oder im Winter auf Skiern: Die Berge, die glasklaren Seen und der blütenweiße Schnee sind einfach unschlagbar.

3 Lieder, bei denen ich das Radio lauter mache: "In the Air Tonight" von Phil Collins, "Nachtflug" von Falco und "No Ordinary Love" von Sade.

2 Dinge, die ich unbedingt machen möchte: Mein Zeitgefühl an das meiner Frau anpassen. Und den HSV in der Champions League spielen sehen. Unrealistisch, ich weiß. Aber vielleicht schaffe ich das ja mit dem Zeitgefühl.

Meine Jugendsünde: "Viel hilft viel" was das Haargel angeht, war auch in den 1990er Jahren keine gute Idee.

Warum ich Radio mache: Ich habe das große Glück, genau das machen zu dürfen, was ich liebe: Ihre Geschichten zu hören und zu erzählen.

Das bringt mich auf die Palme: Wenn der HSV in letzter Sekunde mal wieder den Aufstieg verdaddelt und wenn man mir Unpünktlichkeit unterstellt.

Hobbys: Fußball, Garten und Skilaufen.

Wenn ich nicht bei NDR 1 NDS bin, dann finden Sie mich: Bei meiner Familie, auf den Spielplätzen am Stadtrand von Hannover und im Fußballstadion.

Motto: Knapp ist immer kurz davor, aber nicht zu spät.

Ich bin: glücklich. Und pünktlich.

Wie mich nur ganz wenige Menschen nennen dürfen: Unpünktlich.

Was bei mir Immer im Kühlschrank steht: Barista Milch.

Wie ich mich morgens wecken lasse: Ich werde natürlich mit NDR 1 Niedersachsen "Hellwach" hellwach.

Was auf dem Nachttisch liegt (und was unterm Bett): Eine volle Flasche Wasser. Und unterm Bett, da liegt die ein oder andere leere Flasche. Es scheint einen Magneten zu geben, der sie magisch anzieht.