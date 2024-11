Stand: 12.11.2024 08:33 Uhr Ihr Tageshoroskop für Dienstag, 12. November 2024

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie werktags um 10.10 Uhr und sonnabends um 9.40 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop für Ihr Sternzeichen. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Widder, 21. März bis 20. April

Sie wissen, was Sie wollen! Achten Sie aber darauf, ob sich jemand von Ihnen übergangen fühlt.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Üben Sie Nachsicht mit sich selbst – für einiges, was schief läuft, sind andere verantwortlich.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Auch wenn Sie auf Hochtouren arbeiten: Jetzt geht es allenfalls in kleinen Schritten voran.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Was Sie jetzt so sehr interessiert, wird Sie bald herzlich langweilen. Genießen Sie den Augenblick!

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Auch wenn Sie nicht genau wissen, was Sie wollen, entwickelt sich alles von selbst zu Ihrem Besten.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Warten Sie noch ab! Der Ärger in Ihrem Umfeld verfliegt so schnell wie er sich zusammenbraut.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Ihre Kräfte reichen gerade für das, was anliegt. Nehmen Sie also keine weiteren Aufgaben an.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Niemand ist perfekt. Wenn Sie jetzt zuviel von sich erwarten, raubt Ihnen das nur die Freude an der Sache.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Intensive Gespräche kosten Sie heute Kraft und Nerven. Sorgen Sie für körperlichen Ausgleich.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Es spricht nichts dagegen, sich mal etwas gehenzulassen. Hauptsache, das baut Ihre Lebensfreude wieder auf.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Manchmal erhält man Hilfe, ohne es zu ahnen. Vielleicht achten Sie mal darauf.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Fühlen Sie sich körperlich an Grenzen kommen, sollten Sie dies nicht auf die leichte Schulter nehmen.

