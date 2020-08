Sendedatum: 21.08.2020 10:10 Uhr

So stehen Ihre Sterne

Ob Sie in der Gunst der Sterne stehen, erfahren Sie täglich um 10.10 Uhr auf NDR 1 Niedersachsen. Unsere Moderatoren präsentieren Ihnen Ihr persönliches Tageshoroskop. Zum Nachlesen finden Sie die aktuellen Horoskope auch hier.

Ihr Tageshoroskop für Freitag, 21. August 2020

Widder, 21. März bis 20. April

Freunde können Ihnen einen ungewöhnlichen Ausweg aus einem alten Problem aufzeigen.

Stier, 21. April bis 20. Mai

Wenn Freunde sich vernachlässigt fühlen, helfen keine Diskussionen. Wie wäre es, das nächste Treffen zu vereinbaren?

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Für Gespräche, Besuche oder einen kleinen Ausflug ist jetzt ein günstiger Zeitpunkt.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Spaß bei der Arbeit und trotzdem nicht viel geschafft - man kann nicht alles haben.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Da Sie nicht immer ganz bei der Sache sind, können sich heute kleine Fehler einschleichen.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Die unausgesprochenen Wünsche anderer könnten Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Bevor Sie sich ernsthaft um ein neues Projekt kümmern, muss ein altes abgeschlossen werden.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Ein guter Tag für Teamarbeit. Gespräche helfen Ihnen, Ihre Lage klarer zu erkennen.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

In all der Hektik bewahren Sie den Überblick. Das macht sich am Ende sogar noch bezahlt.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Mit Ihrem Ideenreichtum können Sie auch andere inspirieren. Wie wäre es mit Teamarbeit?

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Dass Sie Ihre Aufgaben ernst nehmen, wird niemand bezweifeln. Doch wo bleibt die Freude an der Sache?

Fische, 20. Februar bis 20. März

Erledigen Sie, was Ihnen wichtig ist, und beteiligen sich an dann an gemeinsamen Aktivitäten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 21.08.2020 | 10:10 Uhr