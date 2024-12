Stand: 14.12.2024 00:00 Uhr Ihr Tageshoroskop für Samstag, 14. Dezember 2024

Widder, 21. März bis 20. April

Lassen Sie sich nicht verwirren: Vorsicht vor denen, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen!

Stier, 21. April bis 20. Mai

Die Kritik anderer ermöglicht Ihnen, Ihren Standpunkt aus einer neuen Perspektive zu betrachten.

Zwillinge, 21. Mai bis 20. Juni

Ein ruhiger Tag und nette Gespräche bauen Sie heute schneller wieder auf als Sie glauben.

Krebs, 21. Juni bis 22. Juli

Vorsicht vor gutgemeinten Zusagen, die Sie später vielleicht gar nicht einhalten können.

Löwe, 23. Juli bis 23. August

Obwohl Sie Abstriche machen mussten, haben Sie mehr erreicht, als selbst Sie erwartet hätten.

Jungfrau, 24. August bis 23. September

Ergibt sich eine Situation, von der Sie schon lange geträumt haben, sollten Sie nicht mehr zögern.

Waage, 24. September bis 23. Oktober

Kommt es heute zu Missverständnissen, sollten Sie die Sache vorerst auf sich beruhen lassen.

Skorpion, 24. Oktober bis 22. November

Erhalten Sie jetzt Komplimente, brauchen Sie die nicht gleich als leeres Gerede abzutun.

Schütze, 23. November bis 21. Dezember

Den Turbulenzen, die sich um Sie herum ankündigen, können Sie gelassen entgegensehen.

Steinbock, 22. Dezember bis 20. Januar

Ihre Sterne versprechen beste Flirt–Chancen. Heute könnten die Funken schnell überspringen.

Wassermann, 21. Januar bis 19. Februar

Jetzt können Sie klar erkennen, was Ihre Kontakte Ihnen geben und was Sie in ihnen vermissen.

Fische, 20. Februar bis 20. März

Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen um die Zukunft. Die Dinge brauchen Zeit, sich zu entwickeln.

