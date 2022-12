Neue Kochbücher zu Weihnachten

Zwischen Salerno und Positano liegt nicht nur das Traumziel vieler Deutscher, es ist auch die Heimat einer leichten, frischen Küche – geprägt von den berühmten Zitronen der Region. Das Buch bietet außerdem tolle Fotos von den Straßen und aus den Orten der Amalfiküste, sowie ein bisschen historisches Wissen über die Region. Dazu kleine Tipps, damit die Rezepte auch wirklich möglichst original gelingen: Nudeln mit Bohnen, Garnelen und Minze oder Lamm mit Sardellen-Kräuter-Öl, Zitroniger Kartoffelsalat oder Zitronen-Sorbet. Fans der italienischen Küche werden in dem Buch manches bekanntes aber auch einiges neues finden. In jedem Fall frisch und modern - immer einfach, immer mit wenigen Zutaten leicht nach zu kochen. Seitenzahl: 272 Seiten Verlag: Prestel Verlag Bestellnummer: 978-3-7913-8896-0 Preis: 30 Euro

Die persische Küche ist eine Küche der Vielfalt: Mit Einflüssen aus der ganzen arabischen Welt, mit einer unerschöpflichen Auswahl an Gewürzen, Kräutern und Gemüse. Zum Beispiel gegrillte Auberginen mit Ei und Tomate, Lammeintopf mit gemischten Kräutern oder Rotkohlsalat mit Roter Bete und Datteln. Yasmin Khan, eine Londoner Köchin, nimmt uns Leser mit in das Land ihrer Wurzeln. Yasmin Khan erzählt von Begegnungen mit Menschen, besucht Märkte, Restaurants und Straßenküchen. Fotos vermitteln dem Leser einen Eindruck aus dem Land, das so voller Widersprüche ist. Seitenzahl: 240 Seiten Verlag: DK Verlag Bestellnummer: 978-3-8310-4587-7 Preis: 24,95 Euro

Asma Khan, Juristin und Restaurantbetreiberin in London hat tief in ihr privates Fotoalbum gegriffen. Sie erzählt in diesem Buch ihre Familiengeschichte. Kochen bleibt für sie das Bindeglied zwischen ihrem Leben in London und der Heimat. Das Buch ist ein tiefer Einblick in die indische Gesellschaft und zugleich eine sehr persönliche Sammlung der Familienrezepte ihrer Mutter.



Sie sind vielfältig, authentisch und meist leicht nachzukochen. Gerichte, die ein wohliges Gefühl erzeugen. Nicht nur bei Asma Khan sondern auch beim Leser. Huhn mit Bockshornklee, Masala-Fisch oder ein Curry aus Kartoffeln, Blumenkohl und Erbsen. Indische Küche, wie sie besser kaum sein kann.



Seitenzahl: 268 Seiten

Verlag: AT Verlag

Bestellnummer: 978-3-0390-2162-8

Preis: 27 Euro