Carpenters - "Jambalaya"

Mit ihrem Song "Jambalaya" laden uns die Carpenters auf eine wilde Party nach Louisiana ein. Es wird der Abschied von einer jungen Dame namens Yvonne gefeiert, die es in die große Stadt zieht. An einem Flussufer, einem "Bayou", gibt es Musik, Schnaps aus Einmachgläsern und natürlich die Spezialitäten der amerikanischen Südstaaten, aus der kreolischen Küche. Dazu gehören der Eintopf namens "Filett Gumbo", der Langustenkuchen "Crawfish Pie" und die "Jambalaya". Das ist ein Reisgericht mit vielen Einlagen, ähnlich wie die spanische Paella. Fleisch, Fisch oder Meeresfrüchte und so weiter gehören dazu - und ganz wichtig - Zwiebeln, Paprika und Staudensellerie. Aber wie kamen die aus dem Nordosten stammenden Geschwister Carpenter darauf, eine Party in den Südstaaten zu besingen?

Richard Carpenter hatte Appetit auf "Jambalya"

Der Song stammt ursprünglich gar nicht von ihnen. Er war 1948 in den Südstaaten entstanden. Dieser sogenannte Cajun-Song machte seine Runden zunächst nur in der Region. 1952 hat Country-Star Hank Williams dann das Lied entdeckt, den Text umgeschrieben und damit einen Riesenhit gelandet. Viele Stars haben das Lied danach gesungen, wie Brenda Lee, Jerry Lee Lewis und Fats Domino. Anfang der 70er bekam Richard Carpenter Appetit auf "Jambalya" und studierte den Song zunächst nur aus Spaß mit seiner Band ein. Als er dann 1972 für das neue Carpenters-Album "Now & Then" noch einen letzten Song suchte und die Zeit drängte, gab Richard seiner Schwester Karen den Text… - und der Rest ist Geschichte.

