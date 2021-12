Neue Kochbücher zu Weihnachten

Was steht drin? Ein Feuerwerk neuer Rezeptideen. Basierend auf dem, was Vorratskammer, Küchenregal oder Tiefkühler so hergeben. Dazu einige wenige Zutaten, die es in jedem Supermarkt gibt. Das Buch sammelt Rezepte des Londoner Ottolenghi-Testküchen-Teams und ist entstanden im Corona-Lockdown. Die Mitarbeiter des Kochs und Bestseller-Autors mussten zu Hause bleiben, haben ihre Vorräte geplündert und ihre Familien bekocht. So bunt wie das Team sind die Rezepte. Was sie verbindet sind die kräftigen Aromen und manchmal überraschende Kombinationen im orientalisch geprägten Ottolenghi-Stil: Geschmorte Rippchen mit weißen Bohnen und Feigen; Gnocchi mit Sumach-Zwiebeln und Pinienkernen in brauner Butter, Russischer Kartoffelsalat mit arabischen Gewürzen.



Für wen ist es das richtige? Natürlich für Fans von Ottolenghi aber auch für alle, denen die Rezepte des Londoner Kochs sonst zu aufwändig sind. Das Buch dürfte in jeder Küche, in der gerne mal etwas Neues ausprobiert wird, zum Renner werden. Es gehört zu Recht schon nach kurzer Zeit zu den meistverkauften Kochbüchern des Jahres.



Seitenzahl: 256 Seiten

Verlag: DK Verlag

Bestellnummer: 978-3-8310-4294-4

Preis: 24,95 Euro

Was steht drin? Eine Fülle von Rezepten, wie sie selten in einem Kochbuch zu finden ist. Vegetarische Rezepte, so kreativ und abwechslungsreich, dass auch Fleischesser garantiert nichts vermissen. Dazu viele Tipps und Ideen, den eigenen Einkauf und die Ernährung nachhaltiger zu gestalten und weniger Lebensmittel zu verschwenden. Das Ganze ergänzt um viele Informationen über unsere Ernährung, anregend und gänzlich ohne erhobenen Zeigefinger geschrieben. Ein Kochbuch, das zum Lesen und nachdenken einlädt und beim Kochen und Essen richtig Spaß macht.



Für wen ist es das Richtige? Natürlich für alle, die vegetarisch oder vegan leben und viele neue, kreative Kochideen suchen. Aber genauso toll ist es für alle, die ihre Ernährung etwas grüner, gesünder und weniger fleischlastig gestalten wollen und bislang mit vegetarischen Kochbüchern nicht so richtig warm geworden sind.



Seitenzahl: 336 Seiten

Verlag: Mosaik Verlag

Bestellnummer: 978-3-442-39388-6

Preis: 24 Euro

Was steht drin? Sehr original italienische Rezepte. Ohne viel Firlefanz und bodenständig. Claudio Del Prinzipe hat in diesem Buch die Familienrezepte von Mamma Luisa und Mamma Lina gesammelt. Rezepte, mit denen die beiden Damen ihre Lieben glücklich machen. Es sind die italienischen Klassiker: Pasta mit Salsiccia-Ragout, Spaghetti alla Vongole, Ossobuco vom Kalb mit Safranrisotto oder Involtini, die gefüllten Fleischröllchen. Die Rezepte bestechen durch ihre Einfachheit, reduziert auf das Wesentliche. Die im Buchtitel versprochenen Geheimrezepte sucht man allerdings eher vergeblich. Mit lediglich zwei Kuchenrezepten finden sich leider nur sehr wenige typische Nachspeisen.



Für wen ist es das Richtige? Wer eine Sammlung hervorragender italienischer Rezepte sucht, eine Art Lexikon der italienischen Klassiker, ist hier richtig. Freude an Pura Passione hat, wer gerne aus wenigen, aber guten Zutaten das Beste machen will und dabei keinen Wert auf Experimente legt.



Seitenzahl: 240 Seiten

Verlag: at Verlag

Bestellnummer: 978-3-03902-098-0

Preis: 29,90 Euro

Was steht drin? Die Autorin nimmt uns mit auf eine kulinarische Reise in ihre Heimat. Sie trifft dabei Frauen, in deren Leben das Kochen in irgendeiner Weise einen besonderen Stellenwert hat. In kleinen Geschichten und Interviews lernen wir die Frauen hinter den Rezepten kennen. Und nähern uns der authentisch griechischen Küche, die nicht aus Fleischbergen mit Pommes und Reis besteht, sondern aus frischen, hier durchweg vegetarischen Gerichten: Saubohnen-Dill-Eintopf, Zucchini-Kartoffel-Auflauf, Zitronencremekuchen. Das Blättern durch Rezepte und Bilder von griechischen Tavernen und Cafés weckt Fernweh, das Ausprobieren der Rezepte hilft ein wenig dagegen.



Für wen ist es das Richtige? Für alle, die schon mal in Griechenland in einer Taverne am Meer gesessen und gegessen haben, ist dieses Buch wie eine Urlaubserinnerung. Wer unkomplizierte Rezepte sucht, die sich auch gut für einen geselligen Abend mit Gästen eignen, dürfte in "Griechenland vegetarisch" fündig werden.



Seitenzahl: 288 Seiten

Verlag: GU Verlag

Bestellnummer: 978-3-8338-7982-1

Preis: 29 Euro

Was steht drin? Eine Reise durch die Backstuben der Welt. Der Spitzen-Patissier hat mehr als 90 Rezepte für Kuchen, Torten und Kekse zusammengetragen. Einmal rund um den Globus: Schweizer Osterkuchen mit Reis, amerikanische Cranberry-Pekan-Brownies, südamerikanische Mais-Blinis mit Popcorn-Sahne, spanische Crema-Catalana-Tarte, japanischer Grüntee-Kuchen usw. usw. Und dabei gelingt es Hümbs, jedem Rezept einen besonderen, individuellen Kick zu verpassen. Durch zusätzliche Gewürze oder leicht veränderte Zubereitung. Nicht alles ist ganz leicht nachzubacken, nicht alle Zutaten sind leicht zu bekommen, aber die Beschreibungen sind ungeheuer präzise. Die Reise um die Welt gelingt - schön wären noch ein paar mehr Hintergründe und Geschichten zu den landestypischen Rezepten. Dafür lassen einem die Fotos das Wasser im Mund zusammen laufen.



Für wen ist es das Richtige? Perfekt ist das Buch für alle, die ihre Backkünste auf ein neues Niveau bringen und damit die Kaffeegäste beeindrucken wollen. Wer offen ist für neue Ideen, findet hier reichlich davon. Anfängerinnen und Anfänger werden vielleicht bei dem einen oder anderen Rezept an ihre Grenzen stoßen.



Seitenzahl: 224 Seiten

Verlag: DK Verlag

Bestellnummer: 978-3831043484

Preis: 24,95 Euro

Was steht drin? Jeder Mensch kann kochen, schreibt Stevan Paul. Und sein Buch ist definitiv das Handwerkszeug dazu. Es ist Inspiration, Kochschule und Hilfe bei der Küchenorganisation - dazu kommt eine ungeheure Vielfalt an Rezepten. Paul bringt Leserinnen und Lesern verschiedenste Zubereitungen diverser Gemüsesorten nahe, er liefert zahlreiche Tipps, um Rezepte immer wieder nach Lust und Laune zu variieren und Reste kreativ zu verwerten. Der Autor versteht es, komplizierte Rezepte zu vereinfachen und trotzdem entstehen ungewöhnlich vielfältige, vegetarische Gerichte. Möhren-Hotdog, Wokgemüse, Spargel-Tomaten-Wähe. Auch optisch hebt sich dieses Buch von anderen Einsteigerbüchern ab, beim Blättern ist es immer wieder überraschend, hervorragend fotografiert und graphisch überzeugend. Dieses Buch lädt zum Schmökern ein.



Für wen ist es das Richtige? Das Buch bietet für Kochanfängerinnen und -anfänger einen schier unendlichen Schatz an Ideen und Tipps. Aber auch wer einfach mal etwas Neues probieren oder Rezepte verändern will oder auf der Suche nach ungeheuer leckeren Veggie-Gerichten ist, wird hier garantiert fündig. "Simple & Clever Cooking" macht Lust und bei Bedarf auch Mut, den Kochlöffel zu schwingen.



Seitenzahl: 228 Seiten

Verlag: Brandstätter Verlag

Bestellnummer: 978-3-7106-0565-9

Preis: 30 Euro

Was steht drin? Brot zu Hause zu backen, ist nicht so einfach. Hürden gibt es viele: die lange, manchmal komplizierte Teigführung, das Arbeiten mit Sauerteig und Hefe, ein Ofen, der nicht so leistungsfähig ist wie in der professionellen Backstube. Die Schweizerin Judith Erdin ist gelernte Bäckerin-Konditorin und hat Profirezepte für den heimischen Backofen übersetzt. Weil es die ganze Brotgeschichte einfacher macht, werden alle Teige nur mit Hefe gemacht, aus jedem Grundteig lassen sich drei verschiedene Brote backen - allerdings (wegen des Verzichts auf Sauerteig) nahezu ausschließlich Weizen- oder Weizenvollkorn-Brote. Außerdem einige Dinkel- und Mischbrote. Baguette, Wurzelbrot, Laugengebäck. Dazu gibt’s hilfreiche Theorie und alle Handgriffe mit Schritt-für-Schritt-Fotos erläutert. Achtung, die Mehltypen in Deutschland und der Schweiz unterscheiden sich, eine entsprechende Tabelle im Buch hilft.



Für wen ist es das Richtige? Das Buch ist perfekt für Einsteigerinnen und Einsteiger, die sich zum ersten Mal dem Thema Brotbacken nähern wollen. Und erst recht für alle, die bislang nicht so richtig erfolgreich waren bei ihren Brotbackversuchen. Wer selbst mit Judith Erdins Hilfe das beste Brot nicht hinbekommt, muss wohl weiter zum guten Bäcker.



Seitenzahl: 192 Seiten

Verlag: at Verlag

Bestellnummer: 978-3-03902-104-8

Preis: 29,90 Euro