Umsonstladen: Engagement auf vielen Ebenen Sendedatum: 25.11.2020 07:20 Uhr Der Umsonstladen "ümmesüss" in Bad Nenndorf engagiert sich auf vielen Ebenen und wirkt der Wegwerf-Mentalität entgegen.

Rosemarie Börner leitet den Umsonstladen "ümmesüss" in Bad Nenndorf seit 14 Jahren. Dort werden gut erhaltene, gebrauchte Kleidungsstücke und Gegenstände angenommen und gegen eine kleine Spende an Mitmenschen, die diese benötigen weitergegeben. Mit der Spende werden die laufenden Kosten des ehrenamtlich geführten Ladens gedeckt. Alle Überschüsse werden nach der Satzung an Institutionen gespendet, die unter anderem mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sich für Bedürftige einsetzen oder den Tierschutz. Ziel ist es, gut erhaltene Dinge weiter zu verwenden, um so der Wegwerf-Mentalität entgegenzuwirken und gleichzeitig Bedürftigen zu helfen.

Preisgeld: Ein Dankeschön für das Engagement

Mit dem Preisgeld möchte sich Rosemarie Börner bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken: Es soll einen Ausflug mit kulturellem Angebot und einem schönen Essen geben.

Weitere Informationen Preis für ehrenamtliches Engagement Der Niedersachsenpreis für Bürgerengagement wird vergeben. Entscheiden Sie mit, wer den NDR Ehrenamtspreis gewinnen soll. Fünf Initiativen stehen zur Wahl. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 25.11.2020 | 07:20 Uhr