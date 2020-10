ARD Hitnacht - das Magazin der Landesprogramme Die ARD Hitnacht ist das gemeinsame Nachtprogramm der vier Landesprogramme. Von 22 Uhr bis 6 Uhr bringen wir Sie mit Musik sowie dem Wetter- und Verkehrsservice gut und sicher durch die Nacht.

Gemeinsam stark: Damit Sie in den Nächten des Nordens nicht allein sind, versorgen wir als NDR Hörfunk Sie mit unserem Nachtprogramm. Die vier NDR 1 Landesprogramme NDR 1 Niedersachsen, NDR 1 Radio MV, NDR 90,3 und NDR 1 Welle Nord strahlen die ARD Hitnacht im Wechsel aus. Sie ist von der Ostsee bis zum Bodensee zu hören, sodass Sie überall in den Genuss unseres Programms kommen können. Denn: Unsere Moderatorinnen und Moderatoren bringen auch Menschen aus Hessen, der Pfalz, dem Saarland und alle anderen gerne durch die Nacht.

Die beste Musik aus fünf Jahrzehnten

Ein harmonischer, angenehmer Mix aus der besten Musik der vergangenen fünf Jahrzehnte - das erwartet Sie in der ARD Hitnacht. Große Hits der 70er und 80er stehen dabei im Mittelpunkt. Dazu kommen besonders schöne, handverlesene Songs mit viel Erinnerungspotential. Die Nachrichten im Stundentakt sowie jede halbe Stunde Wetter- und Verkehrsmeldungen sorgen für eine gute und sichere Fahrt. Von Montag bis Freitag senden außerdem alle vier Sender die wichtigsten Informationen des Tages zusammengefasst von 23.30 Uhr bis 24 Uhr in der Sendung "Berichte von heute". So bleiben Sie mit den NDR Hörfunkprogrammen immer auf dem neuesten Stand und top informiert - zu jeder Tageszeit. Wir wünschen Ihnen allen und überall eine gute Nacht.

Technik Kontakt bei technischen Problemen

Sie haben Fragen, Lob oder Kritik zur ARD Hitnacht? Schreiben Sie uns gerne an ard-hitnacht@ndr.de oder wenden Sie sich über die Kontaktmöglichkeiten direkt an die Studios der Landesfunkhäuser.