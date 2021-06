Der Rote Rosen Fantag im Radio Stand: 04.06.2021 11:23 Uhr Rote Rosen Fans können am Sonntag, 13. Juni, live Fragen an Jana Hora-Goosmann und Gerry Hungbauer stellen und beim Rote Rosen Quiz tolle Preise gewinnen.

Ein Rote Rosen Fantag mit Tausenden Fans ist in Coronazeiten leider undenkbar. Deshalb wird der Fantag in diesem Jahr ins Radio verlegt! Fans können Fragen an Jana Hora-Goosmann und Gerry Hungbauer stellen und beim Rote Rosen Quiz tolle Preise gewinnen. So bleiben die Fans und Schauspieler*innen in Kontakt und vielleicht erfahren wir an diesem Tag auch Neuigkeiten rund um Rote Rosen.

Beim letzten Fantag in 2019 kamen 4.000 Fans - ein neuer Rekord - auf das Studiogelände in Lüneburg. Sie konnten hinter die Kulissen schauen und erlebten ihre Stars hautnah auf der Bühne. Außerdem gab es Autogramme und die Schauspielerinnen und Schauspieler posierten für Fotos mit den Fans.

Weitere Informationen Der Rote Rosen Fantag 2019 2019 waren Andreas Kuhnt und Schorse am Fantag vor Ort und haben mit den Stars der beliebten Telenovela gesprochen. Bildergalerie

Rote Rosen Quiz

Beim Rote Rosen Quiz wird Ihr Wissen auf die Probe gestellt. Wer kann die meisten Fragen beantworten? Wer kennt sich bei der ARD Serie am besten aus? Ab Sonnabend, 12. Juni, können Sie hier die Telefonnummer sehen unter der Sie am Sonntag ab 10 Uhr beim Quiz mitspielen können. Es gibt tolle Preise zu gewinnen!

Ihre Frage an Jana Hora-Goosmann und Gerry Hungbauer

Wann hatte Rote Rosen Premiere in der ARD? Wie hat Corona die Dreharbeiten verändert? Welche Lieblingsplätze hat die Crew in Lüneburg? Kann ich das Studiogelände besichtigen? Die Schauspielerin Jana Hora-Goosmann und ihr Kollege Gerry Hungbauer sind live zu Gast bei Martina Gilica und beantworten Ihre Fragen.

Möchten Sie eine Frage stellen? Dann füllen Sie einfach das Formular aus und schicken es ab. Mit etwas Glück wird Ihre Frage in der Sendung beantwortet.

Vorname, Name: * Wohnort: * Telefonnummer: * E-Mail-Adresse: Ihre Frage an Jana Hora-Goosmann und Gerry Hungbauer : * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 13.06.2021 | 10:05 Uhr