75 Jahre Niedersachsen: Promi-Geschichten Sendedatum: 02.10.2021 06:00 Uhr Reinhard Stein und Michael Thürnau erinnern am 2. Oktober von 6 bis 12 Uhr an Promi-Geschichten aus Niedersachsen.

Der Astronaut Thomas Reiter hat Niedersachsen aus dem All gesehen. Die Nordseeküste und der Dollart seien gut zu erkennen, sagte der Wissenschaftler, der in Rastede im Ammerland lebt. Liedermacher Reinhard Mey hat in Niedersachsen seinen Flugschein gemacht. Im März 1973 startete er von Wilhelmshaven aus zu seinen ersten Alleinflug. "Ein unbeschreibliches Erlebnis, es war herrlich", erinnert er sich. Otto Waalkes gewann mit 11 Jahren einen Wettbewerb vor einem Emder Kaufhaus. Er sang den Babysitter-Boggie und ließ der Konkurrenz keine Chance. Als Preise gab es das Buch Meuterei auf der Bounty und einen Einkaufsgutschein über 30 DM. "Den hab ich immer noch", witzelt der Ostfriese. Schauspieler Claus Theo Gärtner, bekannt als Matula aus der Krimi-Reihe "Ein Fall für zwei", besuchte in Hannover die Schauspielschule. Er jobbte nebenbei als DJ. "Die Gäste wünschten sich ständig das Lied 'Roll over Beethoven'. Irgendwann hat es mir gereicht und ich habe das gespielt, was ich hören wollte." Die Gäste beschwerten sich und er verlor seinen Job. Danach verkaufte er Messe-Kataloge.

AUDIO: Promi-Geschichten: Ein kleiner Vorgeschmack (3 Min) Promi-Geschichten: Ein kleiner Vorgeschmack (3 Min)

Diese und viele andere Promi-Geschichten aus Niedersachsen hören sie am Samstag, 2. Oktober von 6 bis 12 Uhr. Reinhard Stein und Michael Thürnau erinnern auch an Max Schmeling, Hansjörg Felmy, Heinz Sielmann, Gert Siemoneit-Barum, Hans Clarin, Wolfgang Völz und andere.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 02.10.2021 | 06:00 Uhr