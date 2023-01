Feuerwerk der Turnkunst | on stage: HYPE Tournee 2023 Stand: 16.01.2023 11:00 Uhr HYPE ist eine dynamische Bühnenshow von den Machern des Feuerwerk der Turnkunst. Im Februar 2023 ist sie in verschiedenen Städten im Norden zu sehen.

Das Team um das Feuerwerk der Turnkunst hat eine neue Bühnenshow kreiert: HYPE. Es ist eine moderne Theatershow, die auf intime, kleinere Bühnen zugeschnitten ist. In HYPE geht es, laut dem Regie-Team Felice Aguilar und Alexander Pollner, um eine riesengroße Party, bei der man das Leben in der Gemeinschaft feiern kann. Weltklassige Basketball-Jonglage, eine spektakuläre Flugshow oder eine erstaunliche Performance am Schlagzeug – viele internationale und regionale Künstler*innen zeigen in der Show ihr Bestes.

"HYPE": Termine in Niedersachsen 2023

20. Februar, 18.30 Uhr, Wolfsburg, CongressPark

21. Februar, 18.30 Uhr, Osnabrück, OsnabrückHalle

22. Februar, 18.30 Uhr, Vechta, Rasta Dome

23. Februar, 18.30 Uhr, Wilhelmshaven, Nordfrost-Arena

24. Februar, 18.30 Uhr, Lüneburg, LKH Arena

25. Februar, 15 und 19 Uhr, Walsrode, Heinrich-Kemner-Halle

26. Februar, 16 Uhr, Hameln, Rattenfänger-Halle

28. Februar, 18.30 Uhr, Lingen, Emsland Arena

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 20.02.2023 | 18:30 Uhr