Feuerwerk der Turnkunst: Gaia Tournee 2025 Stand: 10.09.2024 11:00 Uhr Das Feuerwerk der Turnkunst plant für seine kommende GAIA Tournee Akrobatik und Musik zu vereinen. Im Dezember 2024 und Januar 2025 ist sie in verschiedenen Städten im Norden zu sehen.

Das "Feuerwerk der Turnkunst" geht Ende des Jahres wieder auf große Deutschland-Tournee. Auftakt der Tour ist in Oldenburg. Weitere Stationen sind dann unter anderem Hannover, Braunschweig und Göttingen. Bei der GAIA Tour sollen Himmel und Erde verknüpft werden. Mit dabei sind unter anderem die weltbesten Aitrack-Tumbler aus Dänemark "Faceoff". Diese Tournee wird aber nicht nur geturnt, sondern auch gesunden und zwar von Hobby- oder professionellen Chören in den jeweiligen Veranstaltungsorten. Neben den Stationen im Norden macht das Feuerwerk der Turnkunst auch halt in München, Köln oder Berlin.

"GAIA": Termine in Niedersachsen

29. Dezember 2024, 14 & 19 Uhr, Oldenburg, Große EWE ARENA

30. Dezember 2024, 17 Uhr, Oldenburg, Große EWE ARENA

31. Dezember 2024, 17 Uhr, Hannover, ZAG Arena

18. Januar 2025, 14 & 19 Uhr, Hannover, ZAG Arena

19. Januar 2025, 14 & 19 Uhr, Hamburg, Barclays Arena

22. Januar 2025, 19 Uhr, Bremen, ÖVB-Arena

23. Januar 2025, 17 Uhr, Bremen, ÖVB-Arena

25. Januar 2025, 14 & 19 Uhr, Braunschweig, Volkswagenhalle

28. Januar 2025, 19 Uhr, Göttingen, Lokhalle

29. Januar 2025, 19 Uhr, Göttingen Lokhalle

30. Januar 2025, 17 Uhr, Göttingen, Lokhalle

