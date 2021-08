Wings - "Mull Of Kintyre"

Sendedatum: 04.08.2021 13:40 Uhr W

Nach der Trennung der Beatles zogen Paul McCartney und seine damalige Frau Linda auf die schottische Halbinsel Kintyre, genauer gesagt auf das südliche Kap, das "Mull Of Kintyre" heißt. Dort, auf einer Farm, kam er zur Ruhe und dachte unter anderem über schottische Musik nach. Und er stellte fest, dass es kaum neue Songs aus und über Schottland gäbe: "Da dachte ich mir, vielleicht sollte ich mal versuchen, etwas zu schreiben. Die Region lag mir doch sehr am Herzen, ich bin so oft dahin gefahren und fühlte mich so wohl dort. Und ich dachte mir, ich schreibe etwas über einen jungen Mann, der durch die Welt gereist ist, und dann hierher zurückkehrt."

Dudelsack-Kapelle sorgt für den richtigen Sound

Paul McCartney setzte sich in die Küche, nahm die Gitarre in die Hand, und so entstand der Song "Mull Of Kintyre". Darin heißt es: "Mull Of Kintyre, wo der Nebel vom Meer aufs Land zieht, mein Wunsch ist es, immer hier sein zu können, oh, Mull Of Kintyre." Um dem Song eine schottische Note zu verpassen, rief er Tony Wilson an. Tony Wilson war der Leiter der örtlichen Dudelsack-Kapelle. Ein Dudelsack sollte doch passen, meinte Paul McCartney, und bat Tony um eine Kostprobe - wieder in der heimischen Küche. Paul McCartney engagierte die ganze Dudelsack-Kapelle und nahm das Lied mit den Jungs und seiner Beatles-Nachfolge-Band Wings auf. Erst Ende 1977 wurde "Mull Of Kintyre" veröffentlicht. Und übertraf alle Erwartungen: Platz 1 unter anderem in England, Deutschland, Australien und natürlich Irland. Allein in England wurde die Single mehr als 2 Millionen Mal verkauft - das hatten noch nicht einmal die Beatles geschafft.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 04.08.2021 | 13:40 Uhr