The Kinks - "Sunny Afternoon"

Sendedatum: 18.02.2019 14:50 Uhr

Vor 50 Jahren standen The Kinks mit ihrem "Sunny Afternoon" ganz weit oben in den internationalen Hitparaden. Vorher hatten sie schon mit Songs wie "You Really Got Me" nicht nur zuhause in England, sondern auch den USA große Erfolge gefeiert. Doch die amerikanische Musikgewerkschaft hatte dafür gesorgt, dass die Band aus England nicht mehr in den USA auftreten durfte - die Beatles und die Rolling Stones hatten den Markt schon genug aufgemischt. Außerdem hatten die Kinks großen Ärger mit ihrem Management und der Plattenfirma.

Zwangspause wird zur Kreativphase

Sänger Ray Davis war deshalb fertig mit den Nerven und ließ niemanden mehr an sich ran. Die Zwangspause war in der Tat geschäftlich eine kleine Katastrophe. Aus künstlerischer Sicht war sie jedoch das Beste, was den Kinks passieren konnte. Für das Buch "Isle Of Noises" erinnerte sich Davies: "Mir ging es nicht gut und ich hatte lange nichts mehr komponiert. Aber ich hatte mir ein neues weißes Klavier gekauft. Ich lebte damals in einem todschicken 60er-Jahre-Haus. Wir hatten orange Wände und grüne Möbel. Meine einjährige Tochter krabbelte auf dem Boden herum und plötzlich fielen mir die ersten Takte ein! Ich erinnere mich lebhaft und weiß noch, dass ich ein Sweatshirt mit einem Polohemd-Kragen trug."

Ray Davies komponierte "Sunny Afternoon" und schrieb dazu - seiner Gemütslage entsprechend - über einen armen, reichen Mann: "Der Steuereintreiber hat mir die letzte Kohle abgenommen und mich allein in diesem Prachtbau zurückgelassen. Jetzt häng ich hier an einem sonnigen Nachmittag faul herum. Ich kann nicht mal auf meine Yacht zum Segeln, der Typ hat mir wirklich alles genommen. Mir ist nur dieser sonnige Nachmittag geblieben."

Ein für die Kinks ungewöhnlicher Song - normalerweise schlugen sie modernere und vor allem härtere Klänge an. Doch die originelle Melodie und der satirische Text überraschten die Fans und sorgten dafür, dass "Sunny Afternoon" zum Ohrwurm des Sommers 1966 wurde.

