The Kinks - "Lola"

Sendedatum: 06.05.2020 15:20 Uhr

T

Im Herbst 1970 standen die Kinks kurz vor ihrer Auflösung. Die englische Band, die kurz vorher noch in einem Atemzug mit den Beatles und den Rolling Stones genannt wurde, konnte einfach keine Hits mehr landen. Doch dann nahm sie den Song "Lola" auf. Die Kinks waren eine Rock-'n'-Roll-Band wie aus dem Bilderbuch. Wilde Partys und ein ausschweifendes Leben gehörten zum Band-Alltag, erst recht während der Tourneen. Bei so einer Party hatte der Kinks-Sänger Ray Davies auch die Idee zu "Lola".

Schwarze Schönheit entpuppt sich als Mann

Die Jungs hatten ein paar Leute kennengelernt und waren am Ende alle im Apartment des Kinks-Managers Robert Wace gelandet. Der hatte bereits ein Auge auf eine dunkelhäutige Schönheit geworfen, die - wie sich herausstellen sollte - allerdings männlichen Geschlechts war. Wie die Nacht für den Manager und dessen Eroberung endete, wissen wir nicht. Aber danach entstand das Lied über "Lola". Darin heißt es: "Ich bin ja nun nicht gerade der kräftigste Kerl, und als sie mich an sich drückte, hätte sie mir beinahe das Kreuz gebrochen - meine Lola. Ich bin zwar nicht blöd, doch trotzdem kapiere ich nicht, warum sie sich wie eine Frau bewegte, aber sprach wie Mann - oh, meine Lola." Ray Davies, der übrigens selbst mal ein Techtelmechtel mit einem Travestie-Star gehabt haben soll, bescherte seiner Band den größten Erfolg ihrer Karriere. Das "Lola"-Lied landete in vielen Ländern auf den vorderen Plätzen der Hitparaden, obwohl - oder gerade weil - es heiß diskutiert wurde. Ein Mann, der sich von einem anderen Mann verführen lässt - das war damals, 1970, noch ein sehr heikles Thema.

Weitere Informationen Die Geschichte zum Hit Die bekanntesten Lieder der letzten 50 Jahre sind aus der Musikgeschichte nicht mehr wegzudenken. Bei NDR 1 Niedersachsen hören Sie die Geschichte hinter den Songs. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 06.05.2020 | 15:20 Uhr