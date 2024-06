Sendedatum: 30.06.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Uwe Schneider

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 30. Juni mit Uwe Schneider.

Uwe Schneider gründet 1976 die Musikgruppe The Teens. Da ist er 12 Jahre alt. Gemeinsam mit vier Berliner Freunden will er Popstar werden. Zwei Jahre später haben The Teens einen Plattenvertrag und treten im Großen Preis bei Wim Thoelke auf. Zwischen 1978 und 83 verkaufen die Jungs über 5 Millionen Schallplatten und brechen viele Mädchenherzen. In der Sendung plaudert er über diese Zeit und wie es weiterging.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 30.06.2024 | Journalist Uwe Schneider

07.07.2024 | Schriftstellerin Elke Heidenreich

14.07.2024 | Schauspieler Nils Nelleßen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 30.06.2024 | 11:00 Uhr