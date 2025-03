Sendedatum: 09.03.2025 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Uwe Ochsenknecht

Arne Torben Voigts wird künftig exklusiv die „Stars am Sonntag“ bei NDR 1 Niedersachsen präsentieren. Am 9. März begrüßt der 43-jährige den Schauspieler Uwe Ochsenknecht in seiner Sendung.

Für das NDR Publikum ist Arne Torben Voigts ein alter Bekannter. Seit zehn Jahren moderiert er das Regionalmagazin „Hallo Niedersachsen“ im NDR Fernsehen. Außerdem gehört er zum Moderations-Team der Frühsendung „Hellwach“ bei NDR 1 Niederachsen. Das nächtliche Aufstehen ist für Arne Torben Voigts aber jetzt vorbei. Stattdessen wird er sonntags von 11 bis 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Musik, Sport und Gesellschaft interviewen. Um 14 Uhr läuft die Sendung dann auch bei NDR Schlager. „Arne Torben Voigts ist unser Wunschkandidat: Ein Mensch und Journalist“ sagt der Chefredakteur von NDR 1 Niedersachsen, Dr. Ludger Vielemeier.

Neben Michael Mittermeier haben sich für die ersten Sendungen die Schauspieler Anna Maria Mühe und Uwe Ochsenknecht sowie der Comedian Max Giermann angekündigt.

Bislang gab es ein ganzes Team aus Moderatorinnen und Moderatoren für “Stars am Sonntag“. Künftig wissen die berühmten Gäste, dass im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen Arne Torben Voigts auf sie wartet. Vor Überraschungen sind sie aber dennoch nicht gefeit: „Ich freue mich total darauf, hinter die Fassaden der Promis zu blicken und die Menschen dahinter kennenzulernen. Interviews sind ja immer besonders überraschend, wenn sie abweichen von den üblichen Standardfragen. Das ist mein Ziel“ sagt der neue Gastgeber.

Die nächsten Gäste 16.03. I Anna Maria Mühe

23.03. I Max Giermann

30.03. I Elisabeth Lanz

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 09.03.2025 | 11:00 Uhr