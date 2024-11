Sendedatum: 10.11.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Senna Gammour

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 10. November mit Senna Gammour.

Als Sängerin des Pop-Trios Monrose wurde Senna Gammour in den 2000er Jahren bekannt. Als Single im Großstadt-Dschungel hat man es nicht leicht – das weiß sie aus eigener Erfahrung. Inzwischen schreibt sie erfolgreiche Liebes-Ratgeber und die sollen Mut machen, zu sich selbst zu stehen.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 10.11.2024 | Sängerin und Moderatorin Senna Gammour

17.11.2024 | Schauspielerin Anke Retzlaff

24.11.2024 | Schauspieler und Regisseur Kai Wiesinger

