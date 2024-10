Sendedatum: 20.10.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Peter und Hendrikje Maffay

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 20. Oktober mit Peter und Hendrikje Maffay.

Vor zwei Jahren haben Peter und Hendrikje Maffay still und heimlich geheiratet. Und ihre gemeinsame Tochter Anouk dürfte gerade besonders stolz sein: Demnächst wird in Hannover ein Kinder-Musical mit ihrem Namen uraufgeführt. Die Frau Mama hat die Texte geschrieben, der Papa ein bisschen zur Musik beigetragen. Im Gespräch mit NDR Moderator Roger Lindhorst gewähren Peter und Hendrikje Maffay Einblicke in ihr junges Familienglück und verraten, was es mit dem Musical „Anouk“ genau auf sich hat.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 20.10.2024 | 11:00 Uhr