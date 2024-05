Sendedatum: 19.05.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Laith Al-Deen

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 19. Mai mit Laith Al-Deen.

Mit „Bilder von dir“ stürmte Laith Al-Deen im Jahr 2000 die Hitparaden. Zwei Jahre später folgte mit „Dein Lied“ ein weiterer Mega-Hit. Laith Al-Deen prägte den Deutsch-Pop der 2000er Jahre maßgeblich. Kaum zu glauben, dass er als Jugendlicher eigentlich Metal-Gitarrist werden wollte. In der Sendung erzählt er über sein neues Album, seine musikalischen Anfänge und seine Familie.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 26.05.2024 | Musiker Klaus Büchner

02.06.2024 | Journalist und Moderator Constantin Schreiber

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 19.05.2024 | 11:00 Uhr