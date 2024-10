Sendedatum: 13.10.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Oliver Mommsen

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 13. Oktober mit Tatort-Kommissar Oliver Mommsen.

Als Bremer Tatort-Kommissar wurde Oliver Mommsen zum Fernsehliebling. Jetzt spielt er in Bremerhaven im ARD-Krimi „Mord oder Watt“ einen schrägen Fernseh-Kommissar, der nach Drehschluss einen Mordfall löst. Im Gespräch mit NDR Moderatorin Susanne Neuss erzählt der Schauspieler von den Filmarbeiten in Cuxhaven, Bremerhaven und an der Wurster Nordseeküste.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

