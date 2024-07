Sendedatum: 14.07.2024 11:00 Uhr Stars am Sonntag: Nils Nelleßen

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 14. Juli mit Nils Nelleßen.

Der Schauspieler Nils Nelleßen wurde in Oldenburg geboren, aufgewachsen ist er im Ammerland. 15 Jahre stand er für die ZDF-Serie „Der Kriminalist“ vor der Kamera. An der Seite von Christian Berkel löste er unzählige Fälle. Er war auch in Kinofilmen zu sehen und sprach mehr als 60 Hörbücher ein. Auch bei NDR 1 Niedersachsen wird er künftig regelmäßig zu hören sein.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 14.07.2024 | Schauspieler Nils Nelleßen

21.07.2024 | Marathonläufer Esther und Hendrik Pfeiffer

28.07.2024 | Musiker Heino

