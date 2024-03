Stand: 11.03.2024 10:00 Uhr Stars am Sonntag: Nicole Jäger

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 17. März mit Nicole Jäger.

Früher wog sie 340 Kilo und konnte kaum die Wohnung verlassen. Dann änderte Nicole Jäger ihr Leben radikal und nahm 170 Kilo ab. Darüber schrieb sie ein Buch, wurde Abnehm-Coach und eine gefeierte Comedienne. Denn neben ihrem eisernen Willen hat Nicole Jäger auch jede Menge Humor. Das stellt sie im Gespräch mit NDR Moderatorin Susanne Neuss einmal mehr unter Beweis.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 24.03.2024 | Mary Roos & Wolfgang Trepper

Die Sendungen zum Nachhören

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 17.03.2024 | 11:00 Uhr