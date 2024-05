Stand: 21.05.2024 09:30 Uhr Stars am Sonntag: Klaus Büchner

Immer wieder sonntags begrüßen wir prominente Gäste zum Talk - bei "Stars am Sonntag". Am 26. Mai mit Klaus Büchner.

Der Sänger von Torfrock ist in der Sendung zu Gast. Hits wie "Volle Granate, Renate" und "Rollo der Wikinger" sind längst norddeutscher Kult. Menschen mit Wikingerhelmen auf den Kopf pilgern zu den Konzerten. Klaus Büchner ist auch die Stimme der legendären Comic-Figur Werner. Der Musiker und Buchautor lebt in Schleswig-Holstein und bezeichnet sich selbst als Stief-Dithmarscher.

Sonntags zwischen Frühstück und Mittagessen ist bei NDR 1 Niedersachsen Zeit für den Promischnack. In "Stars am Sonntag" begrüßen wir zwischen 11 und 12 Uhr Prominente aus Film, Fernsehen, Theater, Musik, Show, Gesellschaft und Sport. Die Gespräche sind mal locker und leicht, dann wieder tiefgründig und bewegend. Und die obligatorischen "freche Fragen" sorgen für überraschende Antworten. Bei NDR Schlager läuft "Stars am Sonntag" zwischen 14 und 15 Uhr.

Die nächsten Gäste 26.05.2024 | Musiker Klaus Büchner

02.06.2024 | Journalist und Moderator Constantin Schreiber

